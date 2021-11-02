В Харькове выбрали нового мэра

Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов нового мэра города. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Победу на них одержал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Согласно официальным данным, ему удалось набрать 50,66 процента голосов избирателей.

На втором месте оказался бывший глава Харьковской области Михаил Добкин с 28,41 процента голосов.

Внеочередные выборы городского главы Харькова состоялись 31 октября 2021 года. Решение о их проведении было принято в связи со смертью бывшего мэра города Геннадия Кернеса, избранного осенью 2020 года.

В сентябре руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщал, что президентская партия не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского мэра. По его словам, такое решение было принято в связи с отсутствием «сильной кандидатуры» на пост местного градоначальника.