Исполняющий обязанности мэра Харькова призвал нормализовать отношения с Россией

Секретарь Харьковского городского совета, временно исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов призвал нормализовать экономические отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью изданию «Бабель».

«Харьков — европейский город. Но в то же время мы обязаны [сделать так], чтобы у нас нормализовалась ситуация с Россией, у нас должны быть нормальные, взаимовыгодные экономические отношения с Россией», — сказал Терехов.

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Он добавил, что Харьков является украинским, однако у огромного количества жителей есть родственники в Белгороде, Курске и других расположенных неподалеку городах России. «В быту мы все говорим по-русски, мало кто говорит на украинском», — подчеркнул Терехов.

24 февраля Харьковский городской совет досрочно лишил полномочий мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался 17 декабря 2020 года.

В январе сообщалось, что занимавший должность мэра Харькова в 2006-2010 годах Михаил Добкин решил выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.