В Совфеде оценили возможные поставки Киеву американских ракет и минометов

Возможные поставки США вооружения Киеву, среди которого ракеты и минометы, могут привести к эскалации военного напряжения на Украине со стороны самих американцев. Такую оценку дал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью News.ru.

По словам сенатора, оборудование может оказаться в третьих странах, а также в руках террористов. Он отметил, что вооружение, которое Соединенные Штаты поставляли в Среднюю Азию и на Ближний Восток, спустя какое-то время направлялось против самих США и других стран.

«Не следует США вооружать Украину. Киев отличается такой сферой внешнеэкономической деятельности, как продажа оружия», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена обсуждает возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы. Уточняется, что в пакет помощи могут войти противотанковые ракеты Javelin, минометы и системы противовоздушной обороны.