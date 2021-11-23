Создано спасающее от передозировки носимое устройство

Международная группа ученых создала устройство, которое может спасти пациента от передозировки опиоидами. Принцип работы гаджета описан в журнале Scientific Reports.

Специалисты из Канады и США создали носимый гаджет, который в режиме реального времени анализирует концентрацию опиоидов в крови и предупреждает передозировку. В случае превышения смертельной дозы аппарат введет в кровь налоксон. Данный антидот применяется при передозировках опиоидов, в первую очередь героина.

Ученые сравнили работу гаджета с инсулиновой помпой, которая надевается на живот и применяется при терапии непрерывного подкожного введения инсулина. Прототип устройства, которое потенциально может спасти жизнь пациентам, оснащен акселерометром для измерения частоты дыхания и процессором, который анализирует жизнедеятельность носителя.

Аппарат протестировали с участием 20 добровольцев, которые ранее не принимали опиоиды. Участники исследования должны были имитировать признаки передозировки, задерживая дыхание и останавливая движение на 15 секунд. Гаджет должен был вводить в их кровь антидот. После имитации приступов были взяты образцы крови, с помощью которых ученые выяснили, что устройство правильно рассчитывало дозы налоксона.

«Эпидемия опиоидов усугубилась во время пандемии и продолжает оставаться серьезным кризисом в области общественного здравоохранения», — отметил ведущий автор исследования и доктор Вашингтонского университета Джастин Чан.

В середине ноября стало известно, что в США установлен антирекорд по смертям от употребления наркотических веществ. Передозировка наркотиков стала причиной смерти более 100 тысяч человек за год.