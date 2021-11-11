Найден способ предсказать приступ эпилепсии

Специалисты из США выяснили, что длительный мониторинг с помощью наручных сенсоров позволяет выделить у пациентов с эпилепсией паттерны, по которым можно предсказать приступ заболевания за 30 минут до его возникновения. Разработчики описали свой способ предсказания приступов эпилепсии в журнале Scientific Reports.

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В эксперименте исследователей из клиники Мэйо приняли участие шесть пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией, активность мозга которых отслеживалась с помощью нейростимулирующих имплантов. Им раздали по два носимых на запястье сенсора и планшеты для загрузки данных с первых. Ученые проинструктировали испытуемых носить сенсоры поочередно, чтобы иметь возможность собирать информацию непрерывно в течение суток.

За период от шести месяцев до года с помощью сенсоров отслеживались электрические свойства кожи, температура тела, кровяное давление, пульс и данные о передвижениях участников эксперимента. На этих данных была обучена нейросеть, которая нашла паттерны, позволяющие предсказать эпилептический приступ за 30 минут до его возникновения. Исследователи проверяли данные предсказания с помощью информации, полученной с имплантов.

Несмотря на то, что возможность предсказывать приступы эпилепсии с помощью инвазивных мозговых имплантов была давно установлена, новый способ пригодится многим пациентам, которые хотят обойтись без их установки, подчеркивают ученые.