Патрушев перечислил причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Ситуацию, которая возникла на границе Белоруссии и Польши в результате миграционного кризиса, можно рассматривать как итог давления на Белоруссию извне после неудачной попытки уничтожения ее руководства. Соответствующие причины перечислил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет газета «Аргументы и факты».

По его словам, теперь республику пытаются «наводнить мигрантами», а также подорвать там систему соцзащиты и здравоохранения.

Кроме того, секретарь Совбеза заявил, что в Белоруссию благодаря безвизовому режиму идет хорошо организованный наплыв мигрантов, в частности, из Ирака и Сирии, а также Афганистана, Ливии и других государств. Они добираются не бортами «Белавиа», а преимущественно чартерными рейсами, заключил Патрушев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что готов оказать поддержку мигрантам, желающим добраться до Германии и Польши. Вместе с тем он обвинил европейских лидеров в уклонении от решения проблемы мигрантов на белорусской границе.