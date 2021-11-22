США понадеялись на положительное влияние России на Минск

США надеются, что Россия «положительно» повлияет на Минск в кризисе с мигрантами. Об этом заявила спецпосланник США по Белоруссии Джули Фишер, передает РИА Новости.

Она отметила, что Москва имеет «уникальное влияние на режим Лукашенко», и Вашингтон приветствует использование этого влияния таким образом, чтобы оно двигало Белоруссию вперед. Тем не менее, по словам дипломата, в США считают, что Россия готова воспользоваться миграционным кризисом в своих целях, в частности для отвлечения внимания от российского военного присутствия у границ Украины.

Фишер считает, что Россия тем самым хочет «усиливать напряженность и подрывать европейское и трансатлантическое единство».

17 ноября Bloomberg описало пессимистичный сценарий развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. По мнению автора статьи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут эскалировать этот конфликт. При этом, отмечалось в материале, на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной.

В то же время в России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в министерстве иностранных дел такие заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт рассказала, что, по оценкам властей, на территории Белоруссии находится около семи тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Европейский союз. При этом в стихийном лагере на границе с Польшей разместилось две тысячи из них. 18 ноября большая часть мигрантов уже ушла в предоставленное им здание логистического центра.