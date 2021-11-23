Вирусолог рассказал о точном способе подтвердить выздоровление от коронавируса

Сергей Нестеров, вирусолог и доктор биологических наук рассказал радио Sputnik о точном способе, который поможет подтвердить полное выздоровление от COVID-19.

По словам Нестерова, стандартный отрицательный ПЦР-тест нельзя считать гарантией выздоровления от коронавируса. «Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Оттуда, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может оказаться в легких, в крови, в кишечнике», — заявил эксперт.

По его мнению, следует сдавать ПЦР два раза с интервалом примерно в три дня. А когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, можно проверить ПЦР в крови. Это станет дополнительной гарантией, что коронавируса в организме нет.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования и доктор медицинских наук Елена Малинникова объяснила ложные отрицательные тесты на COVID-19. В первые трое суток после заражения тестирование не выявляет заболевание в 80 процентов случаях, заявила она.

