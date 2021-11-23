Следственный комитет возбудил дело после массового отравления россиян суши

В Новосибирской области после массового отравления россиян едой в суши-кафе возбуждено уголовное дело по статье 238 («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, такое решение приняли после проведенной проверки появившейся в СМИ информации о массовом обращении жителей города Татарск в медучреждения. Всем обратившимся диагностировали острую кишечную инфекцию, гастроэнтерит.

О массовом отравлении в Татарске сообщалось 22 ноября — сперва число пострадавших оценивалось в 20 человек, позже их количество увеличилось до 30, а по данным портала NGS со ссылкой на прокуратуру — до 46 человек. После информации о массовом отравлении, поступивших от регионального Роспотребнадзора, прокуратура начала проверку кафе на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

В свою очередь, руководитель сети «Суши-Хаус» Мария Рыжова заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва», что планирует подать иск в суд за распространение недостоверных сведений.

«Ни одного подтвержденного факта отравления нет, ни один человек не госпитализирован в инфекционное отделение, чеки не предоставлены», — подчеркнула она.