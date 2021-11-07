Более 170 человек отравились пиццей в Армении

В Ереване более 170 человек попали в больницы после посещения пиццерий

171 человек попали в больницы Еревана с симптомами пищевого отравления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минздрав страны.

Все пострадавшие рассказали, что до госпитализации они посещали пиццерии сети «Ташир пицца» на Северном проспекте и на улице Ханджяна в армянской столице.

РИА Новости уточняет, что на стационарном лечении остаются 99 больных.

31 октября стало известно о массовом отравлении россиян в отеле. Всего было госпитализировано 29 туристов из России, 14 из Эстонии и 4 из Чехии. Расследованием занялась Генпрокуратура Египта. Были опрошены врачи, отравившиеся туристы и постояльцы отеля, которые тоже ужинали, но не отравились.