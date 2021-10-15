Женщина хотела отравить чиновников, случайно выпила с ними и потеряла сознание

Полицейские в городе Момбаса, Кения, арестовали отравительницу, которая хотела подмешать клофелин чиновникам, но случайно выпила отравленный напиток и потеряла сознание. Об этом сообщает издание Nairobi News.

В полиции сообщили, что трое высших должностных лиц департамента территориального планирования округа Кисуму остановились в отеле и отдыхали в ресторане. К ним подошли несколько женщин. «Пораженные их красотой, мужчины предложили девушкам присесть за их столик. Они не знали, что приглашают присоединиться стаю волчиц, чьей целью было не развлечение, а охота на легкую добычу, которую можно ограбить», — рассказали в уголовном розыске.

Около трех часов ночи мужчины поднялись в свои номера в компании этих женщин. Они взяли с собой напитки, и преступницы незаметно добавили в них клофелин. Утром коллеги обнаружили их без сознания. Вместе с ними лежала отравившаяся напитком, предназначавшимся жертвам, 31-летняя Лея Мвенджа. Ее пособницы скрылись вместе с ноутбуками, мобильными телефонами и другими похищенными у чиновников ценными вещами.

Все пострадавшие находятся в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Бразилии ревнивая женщина отравила бывшего жениха и его невесту шоколадными конфетами за три дня до свадьбы. Она не смогла смириться с тем, что ее возлюбленный женится на другой.