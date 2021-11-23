На Украине раскрыли цель сообщений о «вторжении» России в страну

Сопредседатель парламентской фракции украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко раскрыл цель заявлений о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, таким образом Киев рассчитывает напугать население страны чтобы скрыть реальные проблемы государства. Бойко рассказал, что ситуация из прошлого практически «перекочевала» в настоящее. Так, он отметил, что бывший секретарь СНБО Александр Турчинов практически каждую неделю заявлял в парламенте об угрозе со стороны России и требовал принятия различных законов, при этом все остальные проблемы прятались.

«И при чем здесь тарифы, газ — это уже вторично. Вот нападут, не дай бог, это самое главное. Просто реально пугают людей», — резюмировал депутат.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предрек скорое вторжение России на территорию страны. По его словам, Москва сосредоточила на границе более 92 тысяч военнослужащих и готовится к атаке. Глава ГУР указал, что она станет гораздо более разрушительной, чем любая из предпринятых ранее.

17 ноября агентство Bloomberg описало пессимистичный сценарий развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. По словам автора статьи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут эскалировать данный конфликт. Вместе с тем отмечалось, что на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной.

В России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В частности, в министерстве иностранных дел такие заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.

