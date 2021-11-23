В России объяснили наращивание числа резервистов

Россия увеличивает мобилизационный резерв в связи с большим количеством техники в своих Вооруженных силах (ВС), которая требует квалифицированного персонала. Так наращивание числа резервистов объяснил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«В армию РФ не призывались десятки тысяч резервистов, эта информация не соответствует действительности. Кроме того, резервисты в принципе никуда не призываются, а привлекаются на военные сборы по контракту», — сказал собеседник агентства.

По его словам, количество резервистов будет поэтапно увеличиваться в течение ближайших лет. «Главная причина постепенного расширения мобилизационного резерва — больший уровень современности российских ВС РФ и, соответственно, увеличившиеся номенклатура и число новых образцов вооружений и военной техники», — отметил источник.

22 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. Их продвижение будет поддерживаться авиаударами, а безопасность тылов обеспечат резервисты, которых Москва призвала в «беспрецедентных для постсоветского пространства масштабах».