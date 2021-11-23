Военный историк допустил короткую и кровопролитную войну России и Украины

Военный историк и эксперт Евгений Норин спрогнозировал возможные последствия гипотетической войны России и Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его мнению, вооруженный конфликт будет носить короткий, но кровопролитный характер. Он допустил, что развитие событий «будет напоминать увеличенную копию "пятидневной войны" с Грузией». Результатом же этой войны станут «несколько тысяч покойников за несколько дней, максимум неделю», при том, что украинская армия превосходит грузинскую.

Норин отметил, что пока что не видит предпосылок для подобного столкновения. Однако, добавил эксперт, «надо понимать, что на украинской стороне сейчас не очень вменяемые люди, и может произойти все, что угодно».

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что Украина вряд ли решится на войну с Россией, поскольку для этого у нее не хватит ресурсов ни с точки зрения вооружения, ни с точки зрения морального состояния Вооруженных сил (ВСУ). Он добавил, что НАТО не станет вступаться за Украину, поскольку по уставу оно защищает только тех, кто является членом организации.

22 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Также сотрудники спецслужб передали, что поделились разведанными со своими европейскими коллегами. В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. Их продвижение будет поддерживаться авиаударами, а безопасность тылов обеспечат резервисты, которых Москва призвала в «беспрецедентных для постсоветского пространства масштабах».

Позднее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявило, что Госдепартамент США распространяет ложную информацию о том, что Россия готовится напасть на Украину, для чего сосредотачивает военный контингент на границах. В спецслужбе уверены: «вашингтонские чиновники» намеренно «запугивают» предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев. В действительности подобных планов у российской стороны нет.