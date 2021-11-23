В «Динамо» сделали заявление о состоянии введенного в кому 16-летнего хоккеиста

В «Динамо» сказали, что взяли медицинские расходы 16-летнего хоккеиста Родионова на себя

Московское «Динамо» сделало заявление по поводу ситуации с защитником молодежной команды Валентином Родионовым, который находится в медикаментозной коме. Об этом сообщается на сайте клуба.

В «Динамо» рассказали, что во время матча Открытого первенства Москвы с ЦСКА 16-летний Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оказана первая помощь, затем он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. В клубе отметили, что взяли все медицинские расходы на себя.

О введении Родионова в состояние комы стало известно ранее 23 ноября. У хоккеиста была диагностирована черепно-мозговая травма. Состояние перенесшего операцию Родионова оценивается как стабильное. Полиция начала проверку по факту случившегося.

В сентябре 2020-го сообщалось о смерти 16-летнего хоккеиста в Москве. Спортсмен получил травму во время тренировки на даче. Он упал с турника и ударился головой о бетонный пол.