Назван самый быстрый электрический транспорт в мире

Самолет Rolls-Royce оказался самым быстрым электрическим транспортом в мире. Об этом сообщается на сайте компании.

Представители компании заметили, что после недавних летных испытаний их самолет Spirit of Innovation («Дух инноваций») можно называть самым быстрым электротранспортом в мире. Самолет удалось разогнать до скорости 623 километра в час.

Также в сообщении компании говорится, что Spirit of Innovation установил еще два мировых рекорда. Самолет достиг максимальной скорости в 555,9 километра в час на расстоянии в три километра. Также летательный аппарат поднялся на высоту более 3000 метров за 202 секунды, побив прежний мировой рекорд на 60 секунд.

Spirit of Innovation оснащен электрическим двигателем мощностью 400 киловатт. Инженеры Rolls-Royce отмечают, что он оснащен самой мощной аккумуляторной батареей, когда-либо созданной в авиакосмической отрасли.

«Разработка поддерживает наши амбиции по обеспечению технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта по воздуху, суше и морю», — говорится в пресс-релизе.

В октябре глава Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о желании создать сверхзвуковой электросамолет. Однако предприниматель подчеркнул, что в данный момент он не способен выделить время этой разработке.