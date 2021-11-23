Стало известно о покупке Акинфеевым квартиры в Москве за 300 миллионов рублей

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал владельцем квартиры в элитном жилом комплексе Moscow Villas, расположенном на улице Долгоруковской в Тверском районе Москвы, сообщает «Собеседник» со ссылкой на данные Росреестра.

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Как стало известно изданию, футболист купил квартиру общей площадью 335 квадратных метров в сентябре 2021-го. Кадастровая стоимость жилья — 43 миллиона рублей, но рыночная стоимость квадратного метра в комплексе оценивается в 950 тысяч рублей, следовательно, цена квартиры Акинфеева может достигать 318 миллионов рублей.

Свободных предложений жилья в этой новостройке нет. «Собеседник» предполагает, что Акинфеев мог накопить на элитные апартаменты примерно за полтора года.

Ранее в ноябре стало известно, что Москва вошла в пятерку городов мира с быстро дорожающим жильем для богатых. Первое место рейтинга занял Майами, второе — Сеул, третье — Шанхай, четвертое — российская столица, пятое — Торонто.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. Он выступает за красно-синих с 2002 года. Вместе с ЦСКА Акинфеев завоевал 20 трофеев, среди них — шесть побед в чемпионате России и шесть Кубков России. Также в составе армейцев он завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.