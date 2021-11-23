Законопроект о продлении особого статуса Донбасса внесли в Раду

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия особого статуса Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Инициативу поддержали 33 депутата, большинство из них представляет пропрезидентскую фракцию «Слуга народа».

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Закон об особенностях самоуправления в Донбассе был принят в сентябре 2014 года по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как части Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в стране. Документ предусматривает амнистию для участников вооруженного конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры.

Однако с тех пор закон так и не был применен. В документе прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Киеву, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге.

18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия примет участие в переговорах «нормандской четверки» только после того, как Украина исполнит обязательства, взятые на себя по Минским соглашениям. В частности, отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны быть наделены особым статусом, который будет прописан в Конституции Украины.