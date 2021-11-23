Учебный бой Су-35С показали на видео

Пилоты истребительного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) отработали ведение высокоманевренных воздушных боев. Маневры Су-35С в Карелии показали на видео. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

В сообщении отметили, что пилоты Су-35 отработали перехват беспилотников и пилотируемых аппаратов, уход от атаки противника, а также ведение воздушного боя.

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В ходе тренировочных полетов экипажи отрабатывали взаимодействие с наземными подразделениями и уход от средств поражения условного противника. В пресс-службе подчеркнули, что маневры выполняли на больших, малых и предельно малых высотах.

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