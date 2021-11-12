В России рассказали о зарубежных нападках на Су-57

К российскому Су-57, являющемуся единственным в мире тяжелым истребителем пятого поколения, предлагаемым на экспорт, потенциальные иностранные заказчики проявляют интерес благодаря малой заметности, высокой скорости, боевой нагрузке и маневренности, рассказал ТАСС гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, критика истребителя в зарубежной прессе объясняется тем, что в самолете видят конкурента. «Бульварные заголовки не влияют на боевые возможности самолета. Если смотреть на эту машину в деле, то половина вопросов отпадает сама собой. Например, про мощность двигателей», — заявил глава госкорпорации.

Руководитель добавил, что «некоторые нападки ничего, кроме улыбки, не вызывают». «Недавно, в частности, в зарубежной прессе прозвучало, что Су-57 никогда не будет поставляться в войска! Но самолет уже производится серийно и поставляется в российскую армию», — отметил Чемезов.

Также глава «Ростеха» рассказал, что технический облик российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate практически сформирован. По его словам, главным конкурентом нового самолета является американский истребитель F-35 Lightning II.