В «Ростехе» сравнили российский Checkmate с американским F-35

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сравнил российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate с американским F-35. Он рассказал об этом ТАСС в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

По его словам, F-35 является главным конкурентом Checkmate.

«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако в отличие от последнего наш самолет экономически выгоднее», — объяснил Чемезов.

Он добавил, что Checkmate будет привлекательным для иностранных заказчиков, в том числе для стран Ближнего Востока.

9 ноября прототип Checkmate доставили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на транспортном самолете Ан-124 «Руслан». Истребитель впервые продемонстрируют за рубежом на международном авиасалоне Dubai Airshow.

Прототип легкого истребителя Checkmate представили на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021) в июле. Стоимость самолета составит от 25 до 30 миллионов долларов.