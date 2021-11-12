Наука и техника
 
Последние новости
Россиян предупредили о задержках с выплатой пенсий
Катившие носилки с россиянином по обледеневшему асфальту врачи попали на видео
Российскую систему управления дронами представят в ОАЭ
МВД объявило в розыск основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина
Назван процент упустивших возможность отдохнуть в стране мечты россиян
Белоруссия предложила ЕС начать переговоры по выходу из миграционного кризиса
Муцениеце рассказала о первой близости с мужчиной после развода с Прилучным
Медсестра вышла на пенсию и разбогатела в первый же день
В России открыли первый супермаркет мусора
Хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть
Новости партнеров
Прослушать новость

В «Ростехе» сравнили российский Checkmate с американским F-35

Глава «Ростеха» Чемезов: Российский Checkmate экономически выгоднее американского F-35
Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сравнил российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate с американским F-35. Он рассказал об этом ТАСС в преддверии международной выставки Dubai Airshow 2021.

По его словам, F-35 является главным конкурентом Checkmate.

«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35. Однако в отличие от последнего наш самолет экономически выгоднее», — объяснил Чемезов.

Он добавил, что Checkmate будет привлекательным для иностранных заказчиков, в том числе для стран Ближнего Востока.

9 ноября прототип Checkmate доставили в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на транспортном самолете Ан-124 «Руслан». Истребитель впервые продемонстрируют за рубежом на международном авиасалоне Dubai Airshow.

Прототип легкого истребителя Checkmate представили на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-2021) в июле. Стоимость самолета составит от 25 до 30 миллионов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сформирован технический облик российского истребителя Checkmate
Прототип Checkmate доставили в ОАЭ
В России назвали стоимость летного часа Су-75
Другие материалы рубрики
Наука и техника10:39 1 ноября

Спутники будущего.

Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
11:3110 ноября

Выяснено время появления первых континентов

11:0810 ноября

МКС заугрожал китайский мусор

10:3510 ноября

Бомбардировщики Ту-160М и Ту-95М получат «изделие 506»

Наука и техника00:0722 октября

«Остров содрогался от выстрелов»

Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
10:0010 ноября

Игровые приставки оказались в остром дефиците

09:1010 ноября

В России предрекли снижение надежности кораблей «Союз»

07:0510 ноября

Предложена теория о «заразной» темной материи

Наука и техника00:0225 октября

Вечная энергия.

Как российские атомщики спасают планету и меняют мир
06:4210 ноября

Академик РАН призвал отказаться от вакцинации детей от коронавируса

06:0710 ноября

Первый в России дрон-спасатель прошел испытания в Арктике

04:0010 ноября

Названа опасность взлома через Bluetooth

Россия
«Приезжих меньше не становится»
 
«Подогревают друг друга в своем мачизме»
Стычки кавказцев и русских происходят все чаще. Кто в этом виноват?
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
Все материалы
Мир
Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
В США допустили инопланетное происхождение НЛО
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
В Польше опровергли задержание россиянина за помощь мигрантам
В столице Гаити бандиты захватили автобус с 50 пассажирами
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Рост цен на дизельное топливо в России объяснили
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
В России для самозанятых придумали единый пенсионный план
Западу посоветовали просить о «спасении» у России
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Энергетический гигант поплатится за нарушение обещаний по климату
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках
Раскрыт заработок Генри Кавилла за съемки во втором сезоне «Ведьмака»
Мэттью Макконахи выступил против вакцинации детей от коронавируса
Лучшая новая музыка:
украинские ковбои, возвращение Адель и трактор для Ланы Дель Рей
Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси
Дошли до края.
В прокате — новый супергеройский блокбастер «Вечные». Почему это худший фильм вселенной Marvel?
Все материалы
Интернет и СМИ
Портал «Госуслуг» отразил рекордную по мощности атаку
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Okko откроет бесплатный доступ к блокбастерам к Дню рождения Сбера
На сайте «Госуслуг» произошел сбой
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Пользователей Android предупредили о самых серьезных хакерских угрозах
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Honda показала новый кроссовер размером с Hyundai Creta
Genesis GV70 — первый спортивный кроссовер из Кореи
Что получается, когда у инженеров и дизайнеров развязаны руки?
Ferrari превратила шутинг-брейк GTC4Lusso в эксклюзивное купе BR20
Приключения журналиста в летающем Камазе
Редактор «Мотора» посмотрел, как команда «Камаз-Мастер» готовится к Дакару
Представлен обновлённый Hyundai Creta
Самые популярные китайские кроссоверы России: рейтинг октября
Дубль Chery, Haval Jolion в первой тройке и Geely Atlas Pro
Kia откажется от ДВС и очистит океаны от пластика
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона«Человек, который настоит на своем»:
как российскому режиссеру удалось поставить спектакли, пережившие его самого
Северное сияние, снегоступы и рыбалка:
чем заняться туристу на Кольском полуострове зимой?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Новые находки под Калининградом углубили знания о древней культуре
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы