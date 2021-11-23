Российскому атомному ледоколу вернули фирменную «улыбку»

После обновления фирменной окраски к атомному ледоколу «Ямал» вернулась фирменная «улыбка»

Сотрудники Колатомэнергоремонта обновили окраску российского атомного ледокола «Ямал», теперь к судну вернулась фирменная «улыбка», сообщает «Север-Пресс».

В рамках ремонтных работ также была проведена ревизия систем ледокола для промежуточного освидетельствования, которое необходимо для продления срока эксплуатации.

Представители Российского морского регистра высоко оценили качество сделанного.

Стилизованное изображение акульей пасти на «Ямале» возникло в 1994 году, когда в рамках одной из гуманитарных программ перевозили детские круизы. С того времени «улыбка» стала брендом атомного судна.

Ранее атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220 вышел на ходовые испытания. Проверка механизмов и оборудования ледокола займет три недели.

На испытаниях будет проверена работа основных систем судна. В частности, специалисты проведут испытания паротурбинной установки, системы электродвижения судна и палубные механизмы. В ОСК отметили, что важным этапом испытаний станет проверка вертолетного комплекса, систем навигации и связи.