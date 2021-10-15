Российский транспортный корабль сможет нести «Калибры»

Арктический транспортный рефрижератор двойного назначения типа «Иван Папанин» сможет нести ракетное вооружение. Для установки мобильного комплекса «Калибр-К» на российский корабль потребуются стандартные грузовые контейнеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на куратора проекта, члена совета директоров компании «Югрефтрансфлот» Виктора Кота.

Представитель компании отметил, что элементы мобильного комплекса можно разместить в трех стандартных грузовых контейнерах. По его словам, для их установки на борт и разгрузки потребуются 40-тонные судовые краны. Также на борту можно оборудовать четвертый контейнер для размещения боевого расчета комплекса.

Куратор проекта добавил, что «Иван Папанин» может выполнять функции экспедиционного судна во время челночных рейсов по Северному морскому пути.

Стартовый модуль комплекса «Калибр-К» включает пусковую установку, систему управления стрельбой, аппаратуру управления, навигации и связи, а также вспомогательные системы. Элементы модуля выполнены в виде стандартных грузовых контейнеров. «Калибр-К» может работать с активными и активно-пассивными радиолокационными системами.

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