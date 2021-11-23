Восьмиклассница из аула Понежукай получила медаль «За проявленное мужество»

Жительница аула Понежукай Теучежского района Адыгеи Марианна Хахузокова стала первым ребенком в республике, получившим медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, 12-летняя восьмиклассница спасла младших сестер во время пожара. Девочка вывела их из горящего дома к матери и старшему брату, которые находились в соседнем здании летней кухни. Отмечается, что инцидент произошел 15 марта, сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

«Восьмикласснице СОШ №1 аула Понежукай Марианне Хахузоковой я вручил памятную медаль (...) и от имени его председателя Валентины Матвиенко поздравил школьницу с заслуженной наградой, — подчеркнул глава региона Мурат Кумпилов. — Несмотря на свой юный возраст, Марианна поступила очень храбро, вывела младших сестер из горящего дома, рискуя своей жизнью. Это отважный поступок».

Ранее стало известно, что уроженец Чечено-Ингушской АССР Герман Садулаев стал лауреатом литературной премии «Ясная поляна» в категории «Современная русская проза» за книгу «Готские письма». «Современная русская проза» — главная номинация премии.