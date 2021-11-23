Украина получит сотни миллионов долларов от МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит сотни миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский выразил благодарность совету директоров МВФ за положительное решение по завершению пересмотра программы stand-by. Отмечается, что страна получит транш объемом около 700 миллионов долларов. Президент рассказал, что эти средства будут направлены на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Помимо этого, он подчеркнул, что Киев продолжит сотрудничество с международной организацией.

Ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что в стране ожидают транш от МВФ в размере 500 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования, SDR, искусственного платежного средства МВФ) или около 700 миллионов долларов. «Остальные — в первом и втором квартале [2022 года], остальные средства по программе», — сказал глава нацбанка.

Новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов совет управляющих МВФ одобрил летом 2020 года, Киеву уже направлено более двух миллиардов. Ранее в октябре финансовый холдинг J.P. Morgan оценил, что Украина может получить транш в размере до 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале 2021 года. При этом отмечалось, что МВФ может выплатить и меньшую сумму, учитывая распределение SDR.

