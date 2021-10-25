Украина получила миллионы от Евросоюза

Украина получила 600 миллионов евро финансовой помощи от Евросоюза для устранения экономических последствий пандемии коронавируса, сообщается на сайт Европейской комиссии.

Финансовая помощь Украине является частью экстренного пакета на три миллиарда евро для десяти соседних стран-партнеров ЕС, направленного на то, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса. «Эти выплаты являются не только осязаемым доказательством нашей солидарности с украинским народом, но и отражением того, что Украина продолжает выполнять важные обязательства по реформе, согласованные с Международным валютным фондом (МВФ) и Комиссией», — сказал еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил, что выплата стала возможна благодаря тому, что Украина выполнила условие получения денег. «Украина выполнила согласованные политические условия, что вместе с хорошим прогрессом по текущей программе Украины с МВФ позволило комиссии прийти к положительному решению относительно второго взноса», — пояснил еврокомиссар.

Транш является вторым и последним в рамках текущей программы макрофинансовой помощи (MFA) Украине на общую сумму 1,2 миллиарда евро. Первую выплату от ЕС в размере 600 миллионов евро страна получила в декабре 2020 года. Всего с 2014 года Украина получила 16,5 миллиарда евро от Евросоюза. Помощь оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых в стране структурных реформ. Одним из основных условий интеграции с ЕС называлось создание ведомств по борьбе с коррупцией.