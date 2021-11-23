Россиянин украл из больницы трубки от кислородных баллонов

В Бурятии мужчина совершил разбойное нападение на больницу. Об этом сообщает региональное МВД.

Вооруженный ножом злоумышленник вошел в лечебное учреждение в селе Новая Брянь Заиграевского района и сорвал с десяти кислородных баллонов ведущие в стационарное отделение медные трубки. Всего он похитил десять змеевиков с газовых баллонов, необходимых для обеспечения кислородом пациентов.

Его заметил местный слесарь, но преступник выхватил нож, после чего скрылся. Ущерб составил 34 тысячи рублей. Пострадал ли кто-нибудь из пациентов, не сообщается.

Позднее полиции удалось опознать и найти преступника. Им оказался 47-летний местный житель. Во время задержания он был сильно пьян. На допросе он объяснил, что украл трубки, чтобы сдать их в пункт приема металлолома и купить водки. По его словам, он не подозревал, для чего предназначалось оборудование. Похищенные трубки удалось найти и вернуть в больницу.

Злоумышленник ранее был судим за кражу и преступления против личности. Возбуждено уголовное дело.

В 2020 году произошел похожий случай. В Чите воры похитили трубу, по которой пациентам с коронавирусом подавался кислород. Инцидент произошел на территории городской больницы №1. Аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы об упавшем давлении газа. Техники выяснили, что в системе отсутствуют примерно 13 метров медной трубы, которая вела в медицинский корпус на 200 коек. Пятерых пациентов, подключенных к аппаратам, пришлось перевести в реанимацию другого корпуса.