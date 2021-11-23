В школах Чечни в 2022 году введут введут новый урок

Уроки по культуре и традициям в чеченских школах введут в 2022 году

В 2022 году в школах Чечни введут дополнительные занятия по изучению культуры и традиций чеченского народа для учеников 5-8 классов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра образования республики Ильяса Тааева.

«Уже начата работа по переносу необходимых видеоматериалов республиканского проекта "Синмехаллаш" на электронные носители для дальнейшего распространения в школах республики. Начиная с января 2022 года министерством образования и науки ЧР для учащихся 5−8 классов республики будут реализованы две программы дополнительного образования: "Культура и традиции чеченцев" и "Синмехаллаш"», — рассказал он.

По словам Тааева, в республике также ведется работа над книгой, популяризирующей семейные ценности и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

Ранее министр культуры Чечни Айшат Кадырова предложила ввести в школах уроки по изучению обычаев и традиций чеченского народа. Ее предложение поддержал глава региона Рамзан Кадыров.