Названа причина ввода США новых санкций против «Северного потока-2»

США вводят новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2» по бюрократической инерции. Такую причину назвал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, комментируя недавние санкции Вашингтона в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в реализации проекта, передает РИА Новости.

По словам замглавы фонда, санкции — лишь элемент американской внутренней политики, который не является смертельным для проекта. Он отметил, что действия США неприятны и создают неудобства, однако выразил уверенность, что судовладельцы и капитаны адаптируются к ним.

«На администрацию [президента США Джо] Байдена давят конгрессмены по политическим причинам и отрабатывая деньги лоббистов. Вот она и вводит санкции против отдельных судов каждый квартал, чтобы, с одной стороны, придерживаться договоренностей с Германией, а с другой — демонстрировать приверженность политике санкций», — заявил Гривач.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США против «Северного потока-2» незаконными и неправильными.