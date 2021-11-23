Заслуженного тренера России заковали в наручники из-за маски

Полицейские в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга задержали заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина. Об этом в своем Instagram сообщила спортсменка Виталина Симонова.

По ее словам, стражи порядка повалили 63-летнего Ильина на пол, скрутили и заковали в наручники. Причиной стал его отказ надеть маску.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил дебош, отказавшись надеть маску на борту самолета. Он игнорировал просьбы бортпроводников и пилота соблюдать требования, а когда в салоне появились полицейские, мужчина устроил потасовку. Дебошира сняли с рейса, на него составили административные протоколы и завели уголовное дело.