Зеленский решил обратиться к украинским депутатам с посланием

Президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться с ежегодным посланием к Верховной Раде. Об этом депутат украинского парламента от фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

Он опубликовал обращение Зеленского к спикеру Рады Руслану Стефанчуку, в котором говорится о планах главы государства 1 декабря выступить с посланием к парламентариям.

Отмечается, что в своем обращении президент намерен затронуть «внутреннее и внешнее положение Украины».

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны республики Кирилл Буданов сообщил, что Россия планирует вторгнуться на украинскую территорию в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих возле границ республики, а также запланировала авиаудары и бронетанковые атаки. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину и не вынашивает никаких агрессивных планов.