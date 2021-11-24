Названа самая популярная версия Android

Android 10 оказалась установлена на 26,5% смартфонов с ОС от Google

Android 10 оказалась самой популярной версий ОС от Google. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Авторы отметили, что Google прекратила уведомлять о распространении той или иной версии Android в конце 2018 года, однако подобные данные остаются доступными в Android Studio. Исходя из отчета, журналисты назвали Android 10 самой популярной ОС экосистемы Google — она установлена на 26,5 процентах смартфонов. На втором месте оказалась Android 11 с долей 24,2 процента, на третьем — Android 9, которая имеет долю 18,2 процента.

Далее в списке идут Android 8, 7 и 6, которые получили долю 13,7, 6,3 и 5,1 процента соответственно. Авторы отметили, что рейтинг составлялся на основе данных приложений из Google Play.

Журналисты удивились, что выпущенная в 2020 году Android 11 не стала самой популярной ОС, пропустив вперед операционную систему 2019 года. В топе нет Android 12, которая пока что доступна лишь для смартфонов Google Pixel.

Публичный релиз Android 12 — актуальной ОС от Google — состоялся в начале октября. Операционная система была анонсирована в конце мая.