На Урале снимут фильм о писателе Бажове

На Урале снимут художественный фильм о писателе Павле Бажове. Съемки начнутся летом 2022 года, сообщил ТАСС режиссер Андрей Ким.
«Приступаем к реализации художественного фильма о Бажове. Надо сказать, что несмотря на обилие экранизаций сказов Бажова, фильма, где бы героем был Павел Петрович, не существует», — объяснил кинематографист.
В подготовке сценария принимала участие дочь Бажова Ариадна Бажова-Гайдар.
Отмечается, что большая часть сюжета картины разворачивается в доме Бажова в Екатеринбурге, ныне работающего как музей. Авторы ленты рассматривают вариант воссоздания жилища писателя при помощи декораций.
Павел Бажов — русско-советский писатель, автор книг «Уральские были» и «Малахитовая шкатулка».