В Чечне решили увековечить память национальных героев

В Чечне решили активизировать работу по созданию архивной базы об исторических событиях и национальных героях. Об этом сообщаетТАСС.

По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, в базу войдут личности, оставившие неизгладимый след в истории народа. «Это наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, а также национальные герои, сказания о которых веками передаются из уст в уста», — рассказал он.

По словам Дудаева, из-за военных действий на территории региона часть архива утеряна, что значительно усложняет работу. «Но мы осознаем важность задачи и то, что в будущем благодаря приложенным сегодня усилиям нам удастся создать прочный фундамент из достоверных фактов», — сказал он.

Отмечается, что в 2020 году республиканская академия наук издала двухтомник, который охватывает период X—XXI веков и содержит очерки о 274 выдающихся личностях чеченского народа. Теперь по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова ведется поиск и посещение их могил, чтобы поставить точку в спорах историках об их захоронении.