В Чечне захотели провести бесплатную экскурсию по святыням

Министерство Чеченской Республики по туризму пригласило желающих на бесплатную экскурсию, которую захотели провести в рамках проекта паломнических поездок по святыням региона «Зиярташкахь». Как уточняет ИА «Чечня сегодня», упомянутая экскурсия состоится 25 ноября.

В пресс-службе ведомства заметили, что путешествия по святым местам являются важной частью мусульманского образа жизни. «Участники экскурсии смогут воочию увидеть места погребения почитаемых авлия, которые посвятили свою жизнь распространению ислама», — рассказали представители министерства, добавив, что знакомить желающих с историей жизни и ценностями устазов будет опытный экскурсовод.

В день экскурсии планируется посетить такие исламские объекты, как Зиярт Хеди, дом и место для уединения (халват) Кунта-Хаджи, Зиярт Киши и Моцы, гору «ГIайракх-Корта» в с. Илсхан-Юрт, и другие. Для того, чтобы ознакомиться со святынями, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее сообщалось, что в школах Чечни захотели ввести уроки по изучению обычаев и традиций чеченского народа. С такой инициативой выступила министр культуры республики Айшат Кадырова.