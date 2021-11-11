В Чечне после ремонта открылось здание управления по кинематографии

В Чечне открылось здания управления по кинематографии после ремонта за 75 миллионов рублей

В Чечне состоялось открытие здания управления по кинематографии после капитального ремонта, который был осуществлен в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС.

Новое трехэтажное строение с дополнительными корпусами расположено в Грозном. «Здесь полностью перестроен внешний фасад, а внутри осуществлен масштабный ремонт, выстроена современная сцена и зрительный зал, установлено оборудование для отопления, а также дополнительно введен в эксплуатацию отстроенный корпус на прилегающей к учреждению территории», — пояснили в Минкульте региона.

Отмечается, что на данный момент в учреждении создаются разнообразные социальные ролики, а также производится озвучка мультипликационных фильмов для детей на чеченском языке. Под крышей управления по кинематографии на первом и втором этажах будет располагаться колледж культуры и искусств имени В. А. Татаева.

На ремонтные работы было выделено около 75 миллионов рублей, рассказал журналистам заместитель министра культуры Чеченской Республики Мамед Мадаев.

Ранее стало известно, что на ремонт театра кукол «Экият» в Татарстане выделят 150 миллионов рублей. Подрядчику предстоит восстановить облицовку уличных лестниц, брусчатку и систему водоотведения, а также обновить фасад.