В AppStore и Google Play появилась первая в России Аудиобиблия

В России впервые записали по ролям и выложили в AppStore и Google Play Аудиобиблию. Приложение представляет собой аудиокнигу Библии, записанную по ролям. Ее представил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

«В отличие от уже существующих Аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям, у каждого библейского автора и персонажа свой голос… Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста», — рассказал митрополит.

Он уточнил, что сам принимал участие в создании аудиокниги «в части, касающейся манеры чтения». Проект направлен на то, чтобы подтолкнуть людей к совместному чтению писания. В записи Аудиобиблии приняли участие Евгений Миронов, Андрей Заводюк, Алексей Фатеев, Игорь Гордин и другие известные актеры театра и кино.

Ранее в Уфе православные, мусульмане и иудеи сразились в межконфессиональном турнире по волейболу. На опубликованном видео с состязания священнослужители играют в мяч в рясах и головных уборах священнослужителей. Первое место заняла команда Центрального духовного управления мусульман, второе — Уфимская епархия, третье — еврейская община.