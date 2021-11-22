В Великом Новгороде древние монастыри открылись для посещений после карантина

Древние новгородские монастыри открылись и вновь готовы принимать паломников после карантина. Об этом со ссылкой на Новгородскую митрополию сообщает «Интерфакс».

Представитель митрополии в беседе с агентством уточнил, что расположенные в Великом Новгороде Свято-Юрьев и Иверский мужские монастыри снова открылись для посещений после почти месячного перерыва.

Валдайский Богородицкий Святоозерский Иверский монастырь, который причисляют к святыням Русской Православной Церкви, согласно данным летописных источников, был возведен в 1653 году Патриархом Московским и всея Руси Никоном на островах Валдайского озера.

Свято-Юрьев монастырь, в свою очередь, располагается на берегу реки Волхов. В настоящий момент на территории монастыря находится резиденция митрополита Новгородского и Старорусского Льва.

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