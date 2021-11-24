Крупнейшая криптобиржа мира нашла способ успокоить агрессивные власти

Крупнейшая криптобиржа мира Binance ведет переговоры с суверенными фондами благосостояния о привлечении инвестиций, пытаясь улучшить отношения с властями государств и сгладить агрессивную политику регуляторов. О найденном способе взаимодействия рассказал глава компании Чанпэн Чжао в интервью Financial Times.

В этом году компания сталкивается с растущим давлением со стороны властей и находит, что инвестиции фондов могут улучшить ее имидж в глазах правительств разных стран и успокоить их, указал Чжао. «Однако это также свяжет нас с конкретными странами, а в этом отношении мы хотели бы быть осторожны», — заявил глава Binance.

Чжао также сообщил, что организация ведет предварительные переговоры о привлечении капитала нескольких суверенных фондов, однако о каких конкретно фондах идет речь, он не уточнил, добавив, что процесс будет небыстрым.

Решение Binance приняла на фоне поисков штаб-квартиры в таких городах, как Сингапур и Дубай. Компания оказывает услуги потребителям по всему миру, однако сталкивается с критикой регуляторов из-за высокорисковых финансовых продуктов, включая торговлю деривативами. До недавнего времени Binance скрывала, где находится ее основатель, и настаивала на том, что постоянной штаб-квартиры у нее нет.

Она была учреждена в Китае, однако покинула страну в 2017 после запрета криптобирж и организовала ряд офисов в разных городах. По словам Чжао, запрет на майнинг криптовалют в Китае свидетельствует о намерении правительства создать препятствия для технологий, конкурирующих с его собственными: Пекин активно продвигает цифровую валюту своего центрального банка.

24 сентября Народный банк Китая (аналог ЦБ) запретил любую деятельность, связанную с криптовалютами. После этого Binance, как и другие крупные биржи, исключила регистрацию китайских пользователей. Компания заявила, что приложение недоступно для загрузки в стране. «Binance очень серьезно относится к своим обязательствам и стремится следовать требованиям местных регуляторов, где бы мы ни работали», — заявил представитель компании.

С давлением регулирующих финансовых органов по всему миру биржа сталкивается на фоне их обеспокоенности слабой защитой пользователей, а также использованием криптовалюты для отмывания денег. На фоне требований разных государств биржа в августе объявила о принятии более строгих правил проверки пользователей, согласно которым новые клиенты не смогут получить доступ к продуктам и сервисам торговой платформы без подтверждения личности.