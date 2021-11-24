В США захотели сделать обязательной «бустерную» дозу для привитых от COVID-19

Reuters: в США вакцинированных от COVID-19 могут обязать делать третью прививку

В США захотели сделать обязательной бустерную дозу вакцины для привитых от COVID-19. Прошедшие вакцинацию будут должны дополнительно сделать третий укол препаратов от Pfizer и Moderna и второй — препарата от Johnson&Johnson. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По словам инфекциониста, изменения уже обсуждаются. Так американские власти намерены ввести понятия «полного» и «завершенного» уровня вакцинации. Последний подразумевает введение дополнительной прививки для завершивших курс иммунизации. «Мы бы хотели, чтобы как можно больше людей, которые уже были вакцинированы по первой схеме, усилили [свой иммунитет]», — подчеркнул Фаучи.

Он обратил внимание, что, согласно исследованиям, бустерная доза обеспечивает лучшую защиту, чем стандартная схема вакцинации.

Ранее управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США разрешило бустерные прививки третьей дозой вакцины от COVID-19 всему взрослому населению страны. До этого решения предполагалась бустерная вакцинация только уязвимых групп населения.