Глава белорусской церкви сравнил застрявших на границе мигрантов с пришельцами

Патриарший экзарх в Белоруссии: к мигрантам надо относиться, как к пришельцам

Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Вениамин сравнил застрявших на границе с Евросоюзом мигрантов с пришельцами, передает «Интерфакс — Запад».

«К ним надо относиться, как к пришельцам. Именно так Ветхий завет призывает относиться ко всем странникам в нашей жизни. Библия говорит, что и мы пришельцы на этой земле, как и многие отцы наши», — заявил глава белорусской церкви во время пресс-конференции в Минске.

По его словам, к странникам и пришельцам надо проявлять милосердие и сострадание, поддержать их и «напитать хлебом» в трудную минуту.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что польские силовики попытались остановить беженцев, стремящихся прорваться через границу, при помощи автоматных очередей.

В начале ноября на границе Белоруссии с Польшей и Литвой собрались несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются прорваться на территорию ЕС. Запад утверждает, что миграционный кризис организован Минском в рамках «гибридной войны». Белорусские власти уточняют, что поляки при разгоне беженцев совершили преступления против безопасности человечества.