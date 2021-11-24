В Белоруссии баня для мигрантов оказалась душевой на шестерых

В Белоруссии для мигрантов поставили палатки, в которых можно помыться. Военно-полевая баня, которую построили белорусские силовики за сутки, фактически оказалась душевой на шестерых. Как выглядит помывочная, показал Sputnik.

В установленных для мигрантов палатках несколько отделений — раздевалка, помывочная, а также комната для медицинского осмотра. В помывочной одновременно могут принимать душ шесть человек, раздевалка рассчитана на 20-25 людей за раз. Горячая вода нагревается в специальном бойлере, куда ее закачивают из пожарной машины.

Член совета республики верхней палаты белорусского парламента Виктор Лискович рассказал, что организаторы бани планируют помыть всех мигрантов из логистического центра — почти две тысячи человек — за два дня. Он оценил ожидаемый поток мигрантов в палатках в 100 человек в час. Баня будет работать весь световой день.

О желании мигрантов принять душ стало известно 23 ноября, во время визита представителей Европейской комиссии в логистический центр. Заместитель главы исполнительного комитета Гродненской области Виктор Пранюк пообещал, что такая возможность у беженцев появится.

Мигранты оказались в логистическом центре недалеко от белорусско-польской границы после того, как им не удалось попасть на территорию Европейского союза. В приграничную полосу большой группой они впервые пришли 8 ноября, потребовав пропустить их через Польшу в Германию и Великобританию. Польская сторона отказалась пускать мигрантов без законных оснований. После этого мигранты несколько раз пробовали взять ограждение штурмом. 16 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил подготовить для размещения беженцев склад, расположенный недалеко от границы.