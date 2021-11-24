В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что власти полуострова не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу. Его слова приводит РИА Новости.

«Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами <...> Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов», — заявил он.

Фикс отметил, что вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует. По его словам, даже в самые засушливые годы полуостров успешно выходил из ситуации. «В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан», — подчеркнул он.

В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.