В Крыму оценили ситуацию с подачей воды

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что острой проблемы с подачей воды на полуострове нет, графики не вводятся, запасов достаточно для снабжения населения. Его слова приводит РИА Новости.

«Работа продолжается. Нельзя сказать, что кризис преодолен, но у нас нет графиков подачи воды во всех муниципальных образованиях», — оценил ситуацию в регионе Гоцанюк.

По его словам, текущих запасов в наливных водохранилищах хватит, чтобы подавать воду без графиков в течение года. При этом для водоснабжения Симферополя и прилегающих районов дополнительно ведется работа по бурению скважин по добыче артезианской воды.

В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде после водной блокады Крыма. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, по итогам которого большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает территорию оккупированной, из-за чего перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивавший более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.