Dior публично извинился за уродование азиатских женщин в новой рекламе

Французский дом моды Dior принес публичные извинения за свою новую рекламную кампанию, которую раскритиковали покупатели бренда в КНР. Об этом сообщает местная газета South China Morning Post.

«Мы удалили эту работу сразу после появления критики в интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы», — подчеркнули представители компании в официальном пресс-релизе. Автор упомянутой фотографии Чэнь Мэн (Chen Man) тоже выразила свое сожаление по поводу случившегося.

Скандал, о котором идет речь, начался после публикации снимка, сделанного специально для каталога Dior. На нем запечатлена азиатская женщина в традиционном костюме с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках. По мнению покупателей, рекламное изображение уродует внешность азиатских женщин, поскольку модель на фото имела «жуткие глаза и мрачное лицо».

Ранее пользователи сети увидели в штанах из новой коллекции Balenciaga оскорбление целой расы. Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil, которые оформлены вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы. В связи с этим покупатели обвинили люксовый бренд в культурной апроприации.