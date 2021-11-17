Dior обвинили в уродовании азиатских женщин в новой рекламе

Французский дом моды Dior раскритиковали в сети из-за новой рекламной кампании. Соответствующую информацию публикует Bloomberg.

Фотохудожница Чэнь Мэн (Chen Man) представила снимок, снятый специально для каталога Dior, на выставке в Шанхае. На размещенном кадре запечатлена азиатская женщина в традиционном костюме с макияжем в стиле smoky eyes и сумкой Lady Dior в руках. Ее волосы собраны в пучок, а лицо украшают веснушки.

Фотография вызвала гнев со стороны местных жителей. Так, редакторы государственной газеты Beijing Daily обвинили люксовый бренд в уродовании внешности азиатских женщин. По их словам, рекламное изображение заставляет китайских покупателей чувствовать себя неуютно, поскольку модель на фото имеет «жуткие глаза и мрачное лицо».

«Фотограф подыгрывает брендам или эстетическим вкусам западного мира. Китайское видение красоты и искусства не должно быть искажено ее видением», — говорится в публикации издания.

Известно, что представители Dior не давали комментариев по поводу случившегося.

Ранее пользователи сети увидели в штанах из новой коллекции Balenciaga оскорбление целой расы. Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil, которые оформлены вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы. В связи с этим покупатели обвинили люксовый бренд в культурной апроприации.