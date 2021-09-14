Девушка купила сумку за 72 тысячи рублей и удивилась ее размеру

Девушка заказала в интернете сумку французского модного дома Balenciaga и удивилась ее габаритам. Ролик на эту тему появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Хлои Кальвина (Khloe Kalvina) поделилась видео, в котором рассказала, что решила приобрести мини-сумку люксового бренда и носить в ней телефон и деньги. Однако после доставки выяснилось, что аксессуар вмещает только водительские права. На размещенных кадрах юзерша демонстрирует, что размер сумки оказался меньше ее ладони.

Известно, что стоимость кожаной сумки модели Hourglass составляет 995 долларов (72 тысячи рублей). Она представлена в ассортименте марки в десяти цветах, среди которых розовый, зеленый, голубой, золотой, черный, белый, красный и другие.

Публикация Кальвины стала вирусной и набрала больше 500 тысяч просмотров. Зрителей рассмешил пост девушки, о чем они принялись писать в комментариях. «Мне жаль тебя, но это очень смешно», «Никогда бы не отдала столько денег за такую сумку, извини», «Я купила такую же и была в шоке, понимаю тебя», «Это очень смешно», — высказывались они.

Ранее пользователи сети увидели в штанах из новой коллекции Balenciaga оскорбление целой расы. Речь идет о спортивных брюках Trompe-L'Oeil, которые оформлены вставкой на поясе, напоминающей нижнее белье: такая деталь на одежде создает иллюзию спущенных штанов, которые носили чернокожие представители хип-хоп-сообщества США в 1990-е годы. В связи с этим покупатели обвинили люксовый бренд в культурной апроприации.