В Совфеде ответили на призыв Евросоюза отказаться от поддержки Донбасса

Сенатор Совфеда Андрей Климов рекомендовал Евросоюзу принудить Киев к выполнению Минских соглашений — так он ответил на призыв ЕС к президенту России Владимиру Путину отказаться от поддержки Донбасса. В разговоре с «Лентой.ру» политик добавил, что помогать региону и россиянам, находящимся на его территории, — конституционная обязанность.

В ЕС призвали Путина отменить указ, облегчающий торговлю с непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Климов напомнил союзникам, что указы президента — суверенное дело Российской Федерации.

Конституционная обязанность

«Указ президента — суверенное дело нашей страны. И любые попытки повлиять на наши решения, взаимоотношения с другими субъектами недопустимы. В данном случае указ продиктован гуманитарными соображениями, а также необходимостью обеспечения прав человека. Ситуация сложилась так, что в данном регионе находятся сотни тысяч граждан России. В соответствии с конституцией, наше государство, наш президент обязаны обеспечивать права граждан. Это очень важный пункт», — подчеркнул сенатор.

Климов заметил, что, если бы украинские власти в полном объеме и своевременно выполняли обязательства в рамках Минских соглашений, России не пришлось бы предпринимать подобные шаги.

«Но Киев, как мы знаем, этого не делает. И Россия, как страна, обеспечивающая выполнение Минских соглашений, заботящаяся о гражданах, основанная на гуманизме, вынуждена поступать таким образом. А ЕС вместо призывов стоило бы принудить Украину выполнять Минские соглашения и соблюдать нормы международного права», — заключил политик.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно этому акту, произведенные в Донбассе товары должны быть допущены к госзакупкам наравне с российскими.