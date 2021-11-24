Путин заявил о необходимости добровольной вакцинации детей от COVID-19

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что вакцинация детей от COVID-19 должна быть добровольной. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24», запись доступна на YouTube.

«В целом я считаю, что прививки должны быть добровольными, тем более для детей», — заключил президент.

На совещании глава государства заявил о необходимости создания препарата от COVID-19 для детей с двух лет и поручил правительству уделить внимание работе над вакцинами для этой возрастной группы граждан. Путин сослался на данные экспертов, которые сообщили ему, что в некоторых странах, в частности в Китае, ученые уже начали работать над такими препаратами.

Ранее Создатель вакцины от коронавируса «Спутник V», директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о прививке от COVID-19 для детей. Кроме того, он заявил, что вакцина является безопасной даже для детей с низким иммунитетом.