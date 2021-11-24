Долина призналась рассказала о планах на замужество

Российская певица Лариса Долина поделилась планами на замужество: звезда призналась, что не хочет больше официальных отношений, но сейчас она влюблена. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью Екатерине Гордеевой.

«Влюблена. Замуж не собираюсь. Не хочу больше», – поделилась певица.

Она также отметила, почему все ее предыдущие мужья были музыкантами. «Так удобно очень. Когда человек на твоей волне, он понимает, что тебе нужно, чтобы у тебя всегда звучал голос, чтобы ты была в форме, чтобы было хорошее настроение. Да, в какой-то степени, получается, что он на службе, но они шли на это по собственной инициативе», – добавила Долина.

Ранее в октябре бывший муж Ларисы Долиной раскрыл правду о похудении и пластических операциях певицы. По его словам, в 1990-х годах у Долиной была «знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну». Позже артистка начала преображать тело и лицо посредством хирургического вмешательства. «Лицо тоже делала — с подбородка убирали кожу, натягивали за уши, когда шов за ухом, чтобы не видно», — отметил он.